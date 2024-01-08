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Лас-Пальмас
Бетис
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:37
0
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
9 февраля, 09:41
0
Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
6 февраля, 17:09
1
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
6 февраля, 15:15
5
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
4 февраля, 11:32
0
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
9 февраля, 18:37
0
Примера. Волевая победа на Канарах (2:1) позволила «Реалу» подняться в лидеры
27 января, 20:18
2
Стали известны стартовые составы на матч «Лас-Пальмас» – «Реал Мадрид»: 22 тур Ла Лиги
27 января, 17:09
0
«Лас-Пальмас» – «Реал»: прогноз на матч Ла Лиги, 27 января
27 января, 10:58
0
«Лас-Пальмас» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2024
27 января, 09:44
0
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
9 февраля, 09:41
0
Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
6 февраля, 17:09
1
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
6 февраля, 15:15
5
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
4 февраля, 11:32
0
«Бетис» усилился полузащитником из АПЛ
2 февраля, 20:12
0
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Последние матчи
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Лас-Пальмас
Бетис
Испания. Кубок, 1/16 финала
Тенерифе
2 : 0
08.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 0
13.01.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
0 : 2
20.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1 : 1
03.02.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 22 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
27.01.2024
Реал
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
0 : 2
20.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 20 тур
Лас-Пальмас
3 : 0
13.01.2024
Вильярреал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Тенерифе
2 : 0
08.01.2024
Лас-Пальмас
Испания. Примера, 24 тур
Кадис
0 : 2
09.02.2024
Бетис
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
1 : 1
04.02.2024
Хетафе
Испания. Примера, 22 тур
Мальорка
0 : 1
27.01.2024
Бетис
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 0
13.01.2024
Гранада

Лас-Пальмас - Бетис - 15 мая 2024

Лас-Пальмас
15.05.2024, среда, 00:00
Испания. Примера, 36 тур
- : -
Не начался
Бетис
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Лас-Пальмас - Бетис
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Испания. Примера
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Будущие
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Алавес
- : -
10.02.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
- : -
10.02.2024
Осасуна
Испания. Примера, 24 тур
Реал
- : -
10.02.2024
Жирона
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
- : -
10.02.2024
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
- : -
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Мальорка
- : -
11.02.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
- : -
11.02.2024
Атлетико
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
- : -
11.02.2024
Гранада
Испания. Примера, 24 тур
Альмерия
- : -
12.02.2024
Атлетик
Россия
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