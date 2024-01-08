Лас-Пальмас

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«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
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