«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля

«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля

Примера. «Барселона» в меньшинстве удержала победу над «Алавесом» (3:1), у Гюндогана 1+1