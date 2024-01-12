«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
Примера. «Барселона» в меньшинстве удержала победу над «Алавесом» (3:1), у Гюндогана 1+1
Стали известны стартовые составы на матч «Алавес» – «Барселона»: 23 тур Ла Лиги
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
«Лас-Пальмас» – «Валенсия»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 10 февраля
Стали известны стартовые составы на матч «Валенсия» – «Альмерия»: 23 тур Ла Лига
«Валенсия» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Атлетико» бесплатно подписал 33-летнего экс-защитника «Арсенала»
Примера. «Атлетико» обыграл «Валенсию» и обогнал «Барсу»
«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
Примера. «Барселона» в меньшинстве удержала победу над «Алавесом» (3:1), у Гюндогана 1+1
Стали известны стартовые составы на матч «Алавес» – «Барселона»: 23 тур Ла Лиги
«Алавес» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Алавес» – «Барселона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 3 февраля