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Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
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Экс-игрок «Атлетико» хлестко ответил Озилу
Озил подколол «Атлетико», комментируя введение синих карточек в футболе
Кубок Испании. «Атлетико» уступил «Атлетику» (0:1) в первом полуфинале, прервав 28-матчевую домашнюю серию без поражений
«Атлетико» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 февраля 2024
Экс-судья Итурральде оценил моменты с возможными пенальти для «Реала» в ворота «Атлетико»