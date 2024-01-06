«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
«Кадис» – «Бетис»: прогноз на матч 24 тура чемпионата Испании, 9 февраля
Суд вынес решение по Карвалью, обвиняемому в изнасиловании
Чемпиона Европы-2016 обвинили в сексуальном насилии – у него было предложение из России
«Осасуна» – «Сельта»: прогноз на матч 23 тура чемпионата Испании, 4 февраля
«Бетис» усилился полузащитником из АПЛ
«Алавес» – «Вильярреал»: прогноз на матч 24 тура Примеры, 10 февраля
Примера. «Барселона» в меньшинстве удержала победу над «Алавесом» (3:1), у Гюндогана 1+1
Стали известны стартовые составы на матч «Алавес» – «Барселона»: 23 тур Ла Лиги
«Алавес» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 февраля 2024
«Алавес» – «Барселона»: прогноз на матч испанской Ла Лиги, 3 февраля