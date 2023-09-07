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Казахстан - Финляндия

07.09.2023, Четверг, 17:00 мск Отбор ЧЕ-2024, 5 тур Казахстан - Финляндия
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Матч начнется в 17:00 мск
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Матч начнется в 17:00 мск
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа D
8 тур
12 октября, вторник 17:00 Казахстан 0:2 Финляндия
5 тур
4 сентября, суббота 16:00 Финляндия 1:0 Казахстан
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа A
12 тур
22 августа, среда 20:00 Финляндия 2:1 Казахстан
5 тур
11 октября, среда 20:00 Казахстан 0:2 Финляндия
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Казахстан 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Северная Ирландия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Словения 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Сан-Марино 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Финляндия 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Дания 0 0 0 0 0:0 0 0
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