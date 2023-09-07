Казахстан - Финляндия

|8 тур
|12 октября, вторник
|17:00
|Казахстан
|0:2
|Финляндия
|5 тур
|4 сентября, суббота
|16:00
|Финляндия
|1:0
|Казахстан
|8 тур
|12 октября, вторник
|17:00
|Казахстан
|0:2
|Финляндия
|5 тур
|4 сентября, суббота
|16:00
|Финляндия
|1:0
|Казахстан
|Группа H
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Казахстан
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Северная Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Словения
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Сан-Марино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0