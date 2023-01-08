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Лилль - Труа

08.01.2023, Воскресенье, 22:45 мск Франция. Кубок, 1/32 финала Лилль - Труа
Франция. Лига 1 (2021/2022)
35 тур
1 мая, воскресенье 14:00 Труа 3:0 Лилль
17 тур
4 декабря, суббота 21:00 Лилль 2:1 Труа
Франция. Лига 1 (2017/2018)
22 тур
20 января, суббота 22:00 Труа 1:0 Лилль
9 тур
14 октября, суббота 21:00 Лилль 2:2 Труа
Франция. Лига 1 (2015/2016)
22 тур
23 января, суббота 22:00 Лилль 1:3 Труа
14 тур
21 ноября, суббота 22:00 Труа 1:1 Лилль
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/16 финала
28 октября, среда 23:00 Лилль 2:1 Труа
Франция. Лига 1 (2012/2013)
23 тур
2 февраля, суббота 23:00 Лилль 1:1 Труа
5 тур
15 сентября, суббота 19:00 Труа 1:1 Лилль
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