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Материалы

Милан - Торино

11.01.2023, Среда, 23:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Okko Спорт Италия. Кубок, 1/8 финала Милан - Торино
Италия. Серия А (2022/2023)
12 тур
30 октября, воскресенье 22:45 Торино 2:1 Милан
Италия. Серия А (2021/2022)
32 тур
10 апреля, воскресенье 21:45 Торино 0:0 Милан
10 тур
26 октября, вторник 21:45 Милан 1:0 Торино
Италия. Серия А (2020/2021)
36 тур
12 мая, среда 21:45 Торино 0:7 Милан
17 тур
9 января, суббота 22:45 Милан 2:0 Торино
Италия. Кубок (2020/2021)
1/8 финала
12 января, вторник 22:45 Милан 0:0
(5:4)п		 Торино
Италия. Серия А (2019/2020)
24 тур
17 февраля, понедельник 22:45 Милан 1:0 Торино
5 тур
26 сентября, четверг 22:00 Торино 2:1 Милан
Италия. Кубок (2019/2020)
1/4 финала
28 января, вторник 22:45 Милан 4:2 Торино
Италия. Серия А (2018/2019)
34 тур
28 апреля, воскресенье 21:30 Торино 2:0 Милан
15 тур
9 декабря, воскресенье 22:30 Милан 0:0 Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 21:45 Торино 1:1 Милан
14 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Милан 0:0 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
20 тур
16 января, понедельник 22:45 Торино 2:2 Милан
1 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Милан 3:2 Торино
Италия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
12 января, четверг 23:00 Милан 2:1 Торино
Италия. Серия А (2015/2016)
27 тур
27 февраля, суббота 22:45 Милан 1:0 Торино
8 тур
17 октября, суббота 21:45 Торино 1:1 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
24 мая, воскресенье 21:45 Милан 3:0 Торино
18 тур
10 января, суббота 22:45 Торино 1:1 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
22 тур
1 февраля, суббота 23:45 Милан 1:1 Торино
3 тур
14 сентября, суббота 22:45 Торино 2:2 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 17:00 Милан 1:0 Торино
16 тур
9 декабря, воскресенье 18:00 Торино 2:4 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
32 тур
19 апреля, воскресенье 22:30 Милан 5:1 Торино
13 тур
23 ноября, воскресенье 22:30 Торино 2:2 Милан
Италия. Серия А (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 17:00 Торино 0:1 Милан
11 тур
3 ноября, суббота 22:30 Милан 0:0 Торино
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