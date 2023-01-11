Милан - Торино

|12 тур
|30 октября, воскресенье
|22:45
|Торино
|2:1
|Милан
|32 тур
|10 апреля, воскресенье
|21:45
|Торино
|0:0
|Милан
|10 тур
|26 октября, вторник
|21:45
|Милан
|1:0
|Торино
|24 тур
|17 февраля, понедельник
|22:45
|Милан
|1:0
|Торино
|5 тур
|26 сентября, четверг
|22:00
|Торино
|2:1
|Милан
|34 тур
|28 апреля, воскресенье
|21:30
|Торино
|2:0
|Милан
|15 тур
|9 декабря, воскресенье
|22:30
|Милан
|0:0
|Торино
|20 тур
|16 января, понедельник
|22:45
|Торино
|2:2
|Милан
|1 тур
|21 августа, воскресенье
|19:00
|Милан
|3:2
|Торино
|35 тур
|5 мая, воскресенье
|17:00
|Милан
|1:0
|Торино
|16 тур
|9 декабря, воскресенье
|18:00
|Торино
|2:4
|Милан
|32 тур
|19 апреля, воскресенье
|22:30
|Милан
|5:1
|Торино
|13 тур
|23 ноября, воскресенье
|22:30
|Торино
|2:2
|Милан