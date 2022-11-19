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Турция - Чехия

19.11.2022, Суббота, 20:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Турция - Чехия
Чемпионат Европы 2016, группа D
3 тур
21 июня, вторник 22:00 Чехия 0:2 Турция
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа A
9 тур
10 октября, суббота 21:45 Чехия 0:2 Турция
2 тур
10 октября, пятница 22:45 Турция 1:2 Чехия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

6 февраля, среда 22:15 Турция 0:2 Чехия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

22 мая, суббота 20:30 Турция 2:1 Чехия
Чемпионат Европы 2008, группа A
Групповой этап, 3 тур
15 июня, воскресенье 22:45 Турция 3:2 Чехия
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