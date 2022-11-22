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ЧМ по футболу 2022
США - Уэльс
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Судьи
Главный судья:
Абдулрахман Аль-Джассим
Материалы
22 ноября 2022
11:52
Журналиста из США задержали на стадионе в Катаре из-за радужной символики. У него отобрали телефон и потребовали снять футболку
14
06:35
Бэйл сообщил, что в матче с США против него играли персонально
02:40
США продлили безвыигрышную серию против европейцев на ЧМ
1
02:20
Тимоти Веа: «Отец не сыграл на ЧМ. Сейчас я проживаю это через себя»
01:25
Веа – первый после Пеле автор гола в ворота Уэльса на ЧМ
00:50
Сборная Уэльса завершила вничью все свои матчи на групповых этапах ЧМ
00:01
ЧМ-2022. Гол Бэйла спас для Уэльса ничью в матче с США
10
21 ноября 2022
23:48
Бэйл – автор 1-го гола Уэльса на ЧМ с 1958 года
22:40
Сын обладателя «Золотого мяча»-1995 стал автором 1-го гола сборной США на ЧМ-2022
21:09
США – Уэльс: стартовые составы на матч ЧМ-2022
США - Уэльс
21.11.2022, Понедельник, 22:00 мск
Эр-Райян, стадион
Ахмад бин Али
Трансляция:
Матч ТВ
Чемпионат мира, 1 тур
США
-
Уэльс
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Группа B
И
В
Н
П
Мячи
Разница
Очки
1.
Англия
3
2
1
0
9:2
+7
7
2.
США
3
1
2
0
2:1
+1
5
3.
Иран
3
1
0
2
4:7
-3
3
4.
Уэльс
3
0
1
2
1:6
-5
1
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