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Судьи
Главный судья:
Абдулрахман Аль-Джассим
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США - Уэльс

21.11.2022, Понедельник, 22:00 мск Эр-Райян, стадион Ахмад бин Али Трансляция: Матч ТВ Чемпионат мира, 1 тур США - Уэльс
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Англия 3 2 1 0 9:2 +7 7
2. США 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Иран 3 1 0 2 4:7 -3 3
4. Уэльс 3 0 1 2 1:6 -5 1
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