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Верона - Эмполи

15.12.2021, Среда, 17:00 мск Верона, стадион Марко Антонио Бентегоди Италия. Кубок, 2 раунд Верона - Эмполи
Италия. Серия А (2021/2022)
13 тур
22 ноября, понедельник 20:30 Верона 2:1 Эмполи
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 21:45 Эмполи 1:0 Верона
15 тур
6 декабря, воскресенье 17:00 Верона 0:1 Эмполи
Италия. Серия А (2014/2015)
36 тур
17 мая, воскресенье 16:00 Верона 2:1 Эмполи
17 тур
6 января, вторник 17:00 Эмполи 0:0 Верона
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