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Сток Сити - Донкастер Роверс

24.08.2021, Вторник, 21:45 мск Англия. Кубок лиги, 1/32 финала Сток Сити - Донкастер Роверс
Англия. Кубок (2015/2016)
1/32 финала
9 января, суббота 18:00 Донкастер Роверс 1:2 Сток Сити
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