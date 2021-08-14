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Беневенто - СПАЛ

14.08.2021, Суббота, 18:45 мск Италия. Кубок, 1 раунд Беневенто - СПАЛ
Италия. Серия А (2017/2018)
36 тур
6 мая, воскресенье 16:00 СПАЛ 2:0 Беневенто
17 тур
17 декабря, воскресенье 20:00 Беневенто 1:2 СПАЛ
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