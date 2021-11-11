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Сахалин - Салют

11.11.2021, Четверг, 06:00 мск Южно-Сахалинск, стадион Спартак Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 21 тур Сахалин - Салют
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
9 тур
11 сентября, суббота 16:00 Салют 0:2 Сахалин
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