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Коломна - Пересвет

10.11.2021, Среда, 14:00 мск Коломна, стадион Авангард Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 21 тур Коломна - Пересвет
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
11 тур
21 сентября, вторник 19:00 Пересвет 5:0 Коломна
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