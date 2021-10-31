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Зенит - Сахалин

31.10.2021, Воскресенье, 14:00 мск Пенза, стадион Первомайский Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 19 тур Зенит - Сахалин
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
7 тур
2 сентября, четверг 15:00 Сахалин 0:1 Зенит
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