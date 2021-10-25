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Коломна - Квант

25.10.2021, Понедельник, 14:00 мск Коломна, стадион Авангард Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 18 тур Коломна - Квант
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
8 тур
4 сентября, суббота 16:00 Квант 2:0 Коломна
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