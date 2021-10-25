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Родина - Саранск

25.10.2021, Понедельник, 16:00 мск Москва, стадион Октябрь Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 18 тур Родина - Саранск
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
8 тур
4 сентября, суббота 18:00 Саранск 0:5 Родина
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