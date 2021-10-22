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Материалы

Сахалин - Калуга

22.10.2021, Пятница, 06:00 мск Южно-Сахалинск, стадион Спартак Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 18 тур Сахалин - Калуга
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
6 тур
21 августа, суббота 15:00 Калуга 1:1 Сахалин
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
6 тур
12 сентября, суббота 14:00 Калуга 3:1 Сахалин
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