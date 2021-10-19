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Динамо Вл - Калуга

19.10.2021, Вторник, 08:00 мск Владивосток, стадион Динамо Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 17 тур Динамо Вл - Калуга
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
5 тур
15 августа, воскресенье 15:00 Калуга 0:2 Динамо Вл
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