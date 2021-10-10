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Сахалин - Рязань

10.10.2021, Воскресенье, 06:00 мск Южно-Сахалинск, стадион Спартак Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 15 тур Сахалин - Рязань
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
3 тур
4 августа, среда 18:00 Рязань 2:0 Сахалин
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