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Знамя - Квант

10.10.2021, Воскресенье, 15:00 мск Ногинск, стадион Знамя Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 15 тур Знамя - Квант
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
6 тур
12 сентября, суббота 14:00 Знамя 1:2 Квант
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