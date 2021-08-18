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Строгино - Квант

18.08.2021, Среда, 13:00 мск Москва, стадион Янтарь Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 13 тур Строгино - Квант
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
10 тур
23 сентября, понедельник 16:00 Квант 0:1 Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
19 тур
13 апреля, суббота 16:00 Строгино 1:4 Квант
7 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Квант 0:0 Строгино
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