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Квант - Химки-М

26.09.2021, Воскресенье, 16:00 мск Обнинск, стадион Труд Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 12 тур Квант - Химки-М
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
2 тур
25 июля, воскресенье 13:00 Химки-М 2:0 Квант
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
12 тур
5 октября, суббота 15:00 Квант 2:1 Химки-М
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
23 тур
11 мая, суббота 13:00 Химки-М 1:1 Квант
11 тур
29 сентября, суббота 15:00 Квант 0:0 Химки-М
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