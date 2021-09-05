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Сахалин - Сокол

05.09.2021, Воскресенье, 15:00 мск Южно-Сахалинск, стадион Спартак Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 8 тур Сахалин - Сокол
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
4 тур
29 августа, суббота 16:00 Сокол 4:0 Сахалин
Россия. ФНЛ (2014/2015)
22 тур
14 марта, суббота 17:00 Сокол 1:0 Сахалин
6 тур
10 августа, воскресенье 08:00 Сахалин 1:0 Сокол
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