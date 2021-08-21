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Знамя - Коломна

21.08.2021, Суббота, 17:00 мск Ногинск, стадион Знамя Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 6 тур Знамя - Коломна
Россия. Кубок (2021/2022)
1/256 финала
14 июля, среда 18:00 Знамя 3:0 Коломна
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