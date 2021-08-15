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Калуга - Динамо Вл

15.08.2021, Воскресенье, 15:00 мск Калуга, стадион Арена Анненки Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 5 тур Калуга - Динамо Вл
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