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Пересвет - Химки-М

15.08.2021, Воскресенье, 14:00 мск Домодедово, стадион Авангард Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 5 тур Пересвет - Химки-М
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