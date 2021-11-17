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Квант - Знамя

17.11.2021, Среда, 14:00 мск Обнинск, стадион Труд Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 5 тур Квант - Знамя
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 (2021/2022)
15 тур
10 октября, воскресенье 15:00 Знамя 1:1 Квант
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
6 тур
12 сентября, суббота 14:00 Знамя 1:2 Квант
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