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СКА-Хабаровск-2 - Саранск

01.08.2021, Воскресенье, 10:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 3 тур СКА-Хабаровск-2 - Саранск
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