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Рязань - Салют

23.07.2021, Пятница, 18:30 мск Рязань, стадион Спартак Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 2 тур Рязань - Салют
Россия. ПФЛ. Группа 3 (2020/2021)
5 тур
6 сентября, воскресенье 17:00 Рязань 0:0 Салют
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2019/2020)
8 тур
6 сентября, пятница 18:30 Салют 0:1 Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2018/2019)
18 тур
6 апреля, суббота 16:00 Рязань 0:1 Салют
6 тур
25 августа, суббота 17:00 Салют 0:0 Рязань
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр (2011/2012)
33 тур
29 апреля, воскресенье 18:00 Салют 3:0 Рязань
19 тур
23 августа, вторник 18:00 Рязань 2:2 Салют
7 тур
28 мая, суббота 00:00 Салют 1:0 Рязань
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