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Урал-2 - Звезда

16.10.2021, Суббота, 12:30 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 15 тур Урал-2 - Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
13 тур
7 октября, понедельник 12:00 Урал-2 2:0 Звезда
3 тур
1 августа, четверг 17:00 Звезда 2:2 Урал-2
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
15 тур
21 октября, воскресенье 15:00 Звезда 5:1 Урал-2
5 тур
18 августа, суббота 13:00 Урал-2 1:3 Звезда
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волга Ул 28 19 7 2 57:19 +38 64
2. Челябинск 28 20 2 6 56:24 +32 62
3. Тюмень 28 18 6 4 79:30 +49 60
4. Звезда 28 16 4 8 52:28 +24 52
5. Амкар-Пермь 28 16 3 9 42:28 +14 51
6. Новосибирск 28 15 5 8 40:24 +16 50
7. Урал-2 28 12 6 10 48:39 +9 42
8. Иртыш 28 10 8 10 50:49 +1 38
9. Торпедо Миасс 28 10 5 13 33:41 -8 35
10. Спартак Т 28 11 3 14 45:66 -21 33
11. Оренбург-2 28 6 9 13 31:52 -21 27
12. Динамо Брл 28 7 5 16 29:42 -13 26
13. Носта 28 6 3 19 23:54 -31 21
14. Зенит Иж 28 4 4 20 20:55 -35 16
15. Лада-Тольятти 28 2 6 20 24:78 -54 9
* - Лада-Тольятти: снято 3
Спартак Т: снято 3
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