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Челябинск - Зенит-Ижевск

15.08.2021, Воскресенье, 15:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 5 тур Челябинск - Зенит-Ижевск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
17 тур
3 ноября, воскресенье 13:00 Челябинск 2:1 Зенит-Ижевск
7 тур
30 августа, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 1:4 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
26 тур
29 мая, среда 17:00 Зенит-Ижевск 4:3 Челябинск
14 тур
15 октября, понедельник 13:00 Челябинск 0:1 Зенит-Ижевск
4 тур
12 августа, воскресенье 17:00 Зенит-Ижевск 1:1 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
22 тур
4 мая, пятница 16:00 Челябинск 0:0 Зенит-Ижевск
10 тур
17 сентября, воскресенье 14:00 Зенит-Ижевск 1:0 Челябинск
Россия. Кубок (2017/2018)
1/256 финала
14 июля, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 1:0 Челябинск
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
23 тур
13 мая, суббота 14:00 Зенит-Ижевск 1:2 Челябинск
16 тур
17 октября, понедельник 13:00 Челябинск 0:0 Зенит-Ижевск
8 тур
4 сентября, воскресенье 17:00 Зенит-Ижевск 2:0 Челябинск
Россия. Кубок (2016/2017)
1/128 финала
24 июля, воскресенье 15:00 Челябинск 1:1
(4:3)п		 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
26 тур
25 мая, среда 17:00 Зенит-Ижевск 1:0 Челябинск
16 тур
20 октября, вторник 13:00 Челябинск 2:0 Зенит-Ижевск
8 тур
3 сентября, четверг 17:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015), группа A
25 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
14 тур
4 октября, суббота 16:00 Зенит-Ижевск 0:0 Челябинск
4 тур
7 августа, четверг 16:30 Челябинск 0:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014), группа A
24 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
16 тур
16 октября, среда 18:00 Зенит-Ижевск 2:0 Челябинск
6 тур
21 августа, среда 16:30 Челябинск 1:0 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
26 тур
9 мая, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
10 тур
8 сентября, суббота 15:00 Челябинск 3:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
31 тур
18 апреля, среда 18:00 Зенит-Ижевск 0:0 Челябинск
17 тур
10 августа, среда 16:30 Челябинск 2:1 Зенит-Ижевск
5 тур
18 мая, среда 18:00 Зенит-Ижевск 1:2 Челябинск
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волга Ул 28 19 7 2 57:19 +38 64
2. Челябинск 28 20 2 6 56:24 +32 62
3. Тюмень 28 18 6 4 79:30 +49 60
4. Звезда 28 16 4 8 52:28 +24 52
5. Амкар-Пермь 28 16 3 9 42:28 +14 51
6. Новосибирск 28 15 5 8 40:24 +16 50
7. Урал-2 28 12 6 10 48:39 +9 42
8. Иртыш 28 10 8 10 50:49 +1 38
9. Торпедо Миасс 28 10 5 13 33:41 -8 35
10. Спартак Т 28 11 3 14 45:66 -21 33
11. Оренбург-2 28 6 9 13 31:52 -21 27
12. Динамо Брл 28 7 5 16 29:42 -13 26
13. Носта 28 6 3 19 23:54 -31 21
14. Зенит Иж 28 4 4 20 20:55 -35 16
15. Лада-Тольятти 28 2 6 20 24:78 -54 9
* - Лада-Тольятти: снято 3
Спартак Т: снято 3
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