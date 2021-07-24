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Лада-Тольятти - Волга

24.07.2021, Суббота, 16:00 мск Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 2 тур Лада-Тольятти - Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2019/2020)
1 тур
16 июля, вторник 17:30 Лада-Тольятти 1:0 Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2018/2019)
19 тур
15 апреля, понедельник 17:00 Лада-Тольятти 0:1 Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2017/2018)
21 тур
28 апреля, суббота 17:00 Волга 0:1 Лада-Тольятти
9 тур
13 сентября, среда 17:30 Лада-Тольятти 1:2 Волга
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье (2016/2017)
20 тур
24 апреля, понедельник 16:00 Лада-Тольятти 1:1 Волга
16 тур
17 октября, понедельник 17:00 Волга 2:2 Лада-Тольятти
8 тур
4 сентября, воскресенье 17:00 Лада-Тольятти 1:0 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016)
26 тур
25 мая, среда 17:00 Лада-Тольятти 2:2 Волга
16 тур
20 октября, вторник 18:00 Волга 2:3 Лада-Тольятти
8 тур
3 сентября, четверг 16:30 Лада-Тольятти 0:4 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2014/2015)
22 тур
6 мая, среда 17:00 Лада-Тольятти 3:3 Волга
1 тур
18 июля, пятница 18:00 Волга 3:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
20 тур
24 апреля, четверг 18:00 Волга 1:0 Лада-Тольятти
10 тур
14 сентября, суббота 18:30 Лада-Тольятти 0:1 Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
32 тур
2 июня, воскресенье 18:00 Волга 0:2 Лада-Тольятти
16 тур
11 октября, четверг 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
22 тур
30 августа, воскресенье 17:00 Лада-Тольятти 1:0 Волга
6 тур
22 мая, пятница 18:00 Волга 2:0 Лада-Тольятти
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Волга Ул 28 19 7 2 57:19 +38 64
2. Челябинск 28 20 2 6 56:24 +32 62
3. Тюмень 28 18 6 4 79:30 +49 60
4. Звезда 28 16 4 8 52:28 +24 52
5. Амкар-Пермь 28 16 3 9 42:28 +14 51
6. Новосибирск 28 15 5 8 40:24 +16 50
7. Урал-2 28 12 6 10 48:39 +9 42
8. Иртыш 28 10 8 10 50:49 +1 38
9. Торпедо Миасс 28 10 5 13 33:41 -8 35
10. Спартак Т 28 11 3 14 45:66 -21 33
11. Оренбург-2 28 6 9 13 31:52 -21 27
12. Динамо Брл 28 7 5 16 29:42 -13 26
13. Носта 28 6 3 19 23:54 -31 21
14. Зенит Иж 28 4 4 20 20:55 -35 16
15. Лада-Тольятти 28 2 6 20 24:78 -54 9
* - Лада-Тольятти: снято 3
Спартак Т: снято 3
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