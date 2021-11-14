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Красава - Тверь

14.11.2021, Воскресенье, 14:00 мск Москва, стадион Спортгородок в Лужниках Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 22 тур Красава - Тверь
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
1 тур
18 июля, воскресенье 18:00 Тверь 3:1 Красава
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