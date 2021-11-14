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Волна - Казанка

14.11.2021, Воскресенье, 14:00 мск Нижний Новгород, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 22 тур Волна - Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
1 тур
18 июля, воскресенье 13:00 Казанка 2:3 Волна
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