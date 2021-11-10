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Тверь - Кайрат

10.11.2021, Среда, 14:00 мск Тверь, стадион Юность Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 21 тур Тверь - Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
11 тур
18 сентября, суббота 16:00 Кайрат 0:6 Тверь
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