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Казанка - Муром

10.11.2021, Среда, 17:00 мск Москва, стадион Сапсан Арена Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 21 тур Казанка - Муром
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
11 тур
18 сентября, суббота 16:00 Муром 0:1 Казанка
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
16 тур
12 ноября, четверг 18:00 Муром 1:1 Казанка
15 тур
7 ноября, суббота 18:00 Казанка 3:1 Муром
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
7 тур
30 августа, пятница 19:00 Муром 3:2 Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
19 тур
13 апреля, суббота 17:00 Казанка 5:0 Муром
7 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Муром 1:3 Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
19 тур
13 апреля, пятница 19:00 Казанка 5:0 Муром
7 тур
2 сентября, суббота 15:00 Муром 0:0 Казанка
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