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Муром - Торпедо Вл

04.11.2021, Четверг, 18:00 мск Муром, стадион им. Виктора Лосева Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 20 тур Муром - Торпедо Вл
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
10 тур
14 сентября, вторник 18:00 Торпедо Вл 2:1 Муром
Россия. Кубок (2021/2022)
1/256 финала
14 июля, среда 19:00 Торпедо Вл 2:0 Муром
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
22 тур
29 апреля, четверг 18:00 Торпедо Вл 1:0 Муром
7 тур
20 сентября, воскресенье 18:00 Муром 0:1 Торпедо Вл
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
11 тур
29 сентября, воскресенье 16:00 Торпедо Вл 0:0 Муром
Россия. Кубок (2019/2020)
1/128 финала
28 июля, воскресенье 18:00 Торпедо Вл 0:1 Муром
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
18 тур
6 апреля, суббота 16:00 Муром 0:0 Торпедо Вл
6 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Торпедо Вл 3:0 Муром
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2017/2018)
23 тур
11 мая, пятница 18:00 Торпедо Вл 0:0 Муром
11 тур
30 сентября, суббота 15:00 Муром 1:1 Торпедо Вл
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