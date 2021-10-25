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Луки-Энергия - Ленинградец

25.10.2021, Понедельник, 16:00 мск Великие Луки, стадион Экспресс Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 18 тур Луки-Энергия - Ленинградец
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
8 тур
4 сентября, суббота 16:00 Ленинградец 6:0 Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
17 тур
1 апреля, четверг 13:00 Ленинградец 4:0 Луки-Энергия
12 тур
18 октября, воскресенье 13:00 Луки-Энергия 1:3 Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2019/2020)
12 тур
5 октября, суббота 15:00 Ленинградец 3:1 Луки-Энергия
Россия. Кубок (2019/2020)
1/64 финала
5 августа, понедельник 18:30 Луки-Энергия 1:1
(4:5)п		 Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад (2018/2019)
19 тур
13 апреля, суббота 15:00 Ленинградец 3:1 Луки-Энергия
7 тур
3 сентября, понедельник 18:30 Луки-Энергия 1:3 Ленинградец
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