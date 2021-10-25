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Динамо СПб - Красава

25.10.2021, Понедельник, 18:00 мск Санкт-Петербург, стадион МСА Петровский Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 18 тур Динамо СПб - Красава
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
8 тур
4 сентября, суббота 16:00 Красава 2:0 Динамо СПб
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