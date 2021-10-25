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Динамо-2 - Олимп-Долгопрудный-2

25.10.2021, Понедельник, 16:00 мск Новогорск, стадион УТБ "Новогорск-Динамо" Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 18 тур Динамо-2 - Олимп-Долгопрудный-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
8 тур
4 сентября, суббота 16:00 Олимп-Долгопрудный-2 1:1 Динамо-2
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