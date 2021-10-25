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Волна - Чертаново

25.10.2021, Понедельник, 14:00 мск Нижний Новгород, стадион Локомотив Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 18 тур Волна - Чертаново
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
8 тур
3 сентября, пятница 16:00 Чертаново 0:3 Волна
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