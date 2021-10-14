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Динамо-2 - Чертаново

14.10.2021, Четверг, 16:00 мск Новогорск, стадион УТБ "Новогорск-Динамо" Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 16 тур Динамо-2 - Чертаново
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
6 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Чертаново 0:3 Динамо-2
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