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Енисей-М - Динамо-2

10.10.2021, Воскресенье, 13:00 мск Красноярск, стадион Центральный Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 15 тур Енисей-М - Динамо-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Динамо-2 3:0 Енисей-М
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