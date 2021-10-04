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Луки-Энергия - Кайрат

04.10.2021, Понедельник, 16:00 мск Великие Луки, стадион Экспресс Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 14 тур Луки-Энергия - Кайрат
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
4 тур
7 августа, суббота 14:00 Кайрат 3:0 Луки-Энергия
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