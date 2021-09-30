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Шинник - Казанка

30.09.2021, Четверг, 18:00 мск Ярославль, стадион Шинник Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 13 тур Шинник - Казанка
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
3 тур
1 августа, воскресенье 17:00 Казанка 0:1 Шинник
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