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Балтика-БФУ - Динамо СПб

26.09.2021, Воскресенье, 15:00 мск Калининград, стадион Балтика Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур Балтика-БФУ - Динамо СПб
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
2 тур
24 июля, суббота 17:00 Динамо СПб 3:2 Балтика-БФУ
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