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Динамо-2 - Волна

26.09.2021, Воскресенье, 16:30 мск Новогорск, стадион УТБ "Новогорск-Динамо" Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 12 тур Динамо-2 - Волна
Россия. ФНЛ 2. Группа 2 (2021/2022)
2 тур
24 июля, суббота 16:00 Волна 2:2 Динамо-2
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