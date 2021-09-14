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Казанка - Динамо-2

14.09.2021, Вторник, 17:00 мск Москва, стадион Сапсан Арена Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур Казанка - Динамо-2
Россия. ПФЛ. Группа 2 (2020/2021)
25 тур
18 мая, вторник 13:00 Казанка 1:2 Динамо-2
4 тур
29 августа, суббота 17:00 Динамо-2 2:2 Казанка
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