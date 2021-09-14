Торпедо Вл - Муром

|1/256 финала
|14 июля, среда
|19:00
|Торпедо Вл
|2:0
|Муром
|1/256 финала
|14 июля, среда
|19:00
|Торпедо Вл
|2:0
|Муром
|22 тур
|29 апреля, четверг
|18:00
|Торпедо Вл
|1:0
|Муром
|7 тур
|20 сентября, воскресенье
|18:00
|Муром
|0:1
|Торпедо Вл
|11 тур
|29 сентября, воскресенье
|16:00
|Торпедо Вл
|0:0
|Муром
|1/128 финала
|28 июля, воскресенье
|18:00
|Торпедо Вл
|0:1
|Муром
|18 тур
|6 апреля, суббота
|16:00
|Муром
|0:0
|Торпедо Вл
|6 тур
|26 августа, воскресенье
|18:00
|Торпедо Вл
|3:0
|Муром
|23 тур
|11 мая, пятница
|18:00
|Торпедо Вл
|0:0
|Муром
|11 тур
|30 сентября, суббота
|15:00
|Муром
|1:1
|Торпедо Вл